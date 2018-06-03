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Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
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Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: www.gazeta.ru
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 60 шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Российский форвард открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Овечкин стал четвертым действующим игроком НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб в плей-офф.
Лидирует в списке Патрик Марло с 72 шайбами, на втором месте идет Сидни Кросби, на счету которого 66 голов. Замыкает тройку еще один россиянин Евгений Малкин — 62 шайбы.
"Вашингтон" вышел вперед в серии до четырех побед против "Вегаса" — 2-1. Следующий матч пройдет в столице США 5 мая.
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