Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»

Российский форвард открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкин стал четвертым действующим игроком НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб в плей-офф.

Лидирует в списке Патрик Марло с 72 шайбами, на втором месте идет Сидни Кросби, на счету которого 66 голов. Замыкает тройку еще один россиянин Евгений Малкин — 62 шайбы.

"Вашингтон" вышел вперед в серии до четырех побед против "Вегаса" — 2-1. Следующий матч пройдет в столице США 5 мая.