Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»

Вратарь «Вашингтона» шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»

Check out the save of the century from Braden Holtby



Stream #CapsKnights live: https://t.co/eVSyFueu2t pic.twitter.com/9A7MEyqccT— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 31 мая 2018 г. Вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби отразил шайбу после броска по пустым воротам во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals.

За две минуты до конца третье периода нападающий «Вегаса» Алекс Так был выведен на пустые ворота, однако Холтби, развернувшись и выставив клюшку, сумел отразить бросок. Благодаря этому «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2.

В Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals была опубликована видеозапись с трибун, на которую попала реакция одного из болельщиков на сейв. «Этот парень только что увидел, как Холтби совершил лучший сейв в истории», — написало издание.

Игра Холтби заставила схватиться за бороду капитана «Вашингтона» Александра Овечкина . Россиянин в этой встрече впервые в карьере забросил шайбу в финале Кубка Стэнли.

Благодаря действиям голкипера «Вашингтон» сумел сравнять счет в серии — 1:1. Первую встречу столичная команда проиграла со счетом 4:6.