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Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»
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Вратарь «Вашингтона» шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби отразил шайбу после броска по пустым воротам во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals.
За две минуты до конца третье периода нападающий «Вегаса» Алекс Так был выведен на пустые ворота, однако Холтби, развернувшись и выставив клюшку, сумел отразить бросок. Благодаря этому «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2.
В Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals была опубликована видеозапись с трибун, на которую попала реакция одного из болельщиков на сейв. «Этот парень только что увидел, как Холтби совершил лучший сейв в истории», — написало издание.
Игра Холтби заставила схватиться за бороду капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин в этой встрече впервые в карьере забросил шайбу в финале Кубка Стэнли.
Благодаря действиям голкипера «Вашингтон» сумел сравнять счет в серии — 1:1. Первую встречу столичная команда проиграла со счетом 4:6.
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