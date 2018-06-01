Ещё
Кузнецов может пропустить третий матч с «Вегасом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецов может пропустить третий матч с «Вегасом» 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов получил травму и рискует пропустить третий матч финальной серии плей-офф НХЛ против "Вегаса", сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, хоккеист получил травму в первом периоде второго матча. Игрок покинул площадку после силового приема со стороны соперника, держась за руку, и больше на лед не вернулся.
Отметим, что Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14).
В ночь на пятницу по московскому времени статус форварда изменился на day-to-day (восстановится со дня на день), таким образом, его участие в предстоящей игре остается под вопросом.
Третий матч серии пройдет в ночь на 3 июня, начало — 03:00 мск.
После двух матчей в Лас-Вегасе счет в серии "Вашингтона" и "Вегаса" равный — 1-1.
Советский спорт: последние новости
Владислав Третьяк: Мы готовы подписать с Воробьевым контракт по системе «2+2» Знарок, Витолиньш и Федосов официально ушли СКА «Ак Барс» отменил чемпионский парад из-за погодных условий
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию540
«Ашан» отказался от бутылок-убийц53
Абрамович отказался от британской визы163
Игрок «Спартака» стал целью Моуриньо2
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение