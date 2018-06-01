Кузнецов может пропустить третий матч с «Вегасом»

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов получил травму и рискует пропустить третий матч финальной серии плей-офф НХЛ против "Вегаса", сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, хоккеист получил травму в первом периоде второго матча. Игрок покинул площадку после силового приема со стороны соперника, держась за руку, и больше на лед не вернулся.

Отметим, что Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14).

В ночь на пятницу по московскому времени статус форварда изменился на day-to-day (восстановится со дня на день), таким образом, его участие в предстоящей игре остается под вопросом.

Третий матч серии пройдет в ночь на 3 июня, начало — 03:00 мск.

После двух матчей в Лас-Вегасе счет в серии "Вашингтона" и "Вегаса" равный — 1-1.