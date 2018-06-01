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Знарок ушел из СКА
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Знарок ушел из СКА 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА объявил об уходе главного тренера команды Олега Знарка со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Руководство СКА поблагодарило Знарка за проделанную работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере. Вместе со Знарком команду покинули тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.
Знарок возглавил СКА в июне 2016-го. Под руководством тренера петербургский клуб выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка Континента.
Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен Илья Воробьев.
Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира и к золоту хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане.
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