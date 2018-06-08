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«Элвис Пресли» попытался спровоцировать Овечкина
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«Элвис Пресли» попытался спровоцировать Овечкина во время матча 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Во время второго периода пятого матча финальной серии Кубка стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" произошел курьезный момент. Об этом сообщает "Советский спорт".
В ходе игры болельщик, одетый в стиле легендарного американского певца и актера Элвиса Пресли, попытался спровоцировать российского нападающего и капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. Видеозапись момента можно увидеть в официальном аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в твиттере.
Овечкин находился на скамейке запасных. Рядом с ним через ограждение сидел болельщик "Вегаса", который активно жестикулировал и обращался в адрес россиянина. Сам хоккеист проигнорировал провокатора.
На данный момент счет в матче 3:2 в пользу "Вегаса". Овечкин отметился голом.
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