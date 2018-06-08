«Элвис Пресли» попытался спровоцировать Овечкина во время матча

Trying to ignore Elvis. pic.twitter.com/zn9oXsblxE— NHL GIFs (@NHLGIFs) 8 июня 2018 г. Во время второго периода пятого матча финальной серии Кубка стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" произошел курьезный момент. Об этом сообщает "Советский спорт".

В ходе игры болельщик, одетый в стиле легендарного американского певца и актера Элвиса Пресли , попытался спровоцировать российского нападающего и капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина . Видеозапись момента можно увидеть в официальном аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в твиттере.

Овечкин находился на скамейке запасных. Рядом с ним через ограждение сидел болельщик "Вегаса", который активно жестикулировал и обращался в адрес россиянина. Сам хоккеист проигнорировал провокатора.

На данный момент счет в матче 3:2 в пользу "Вегаса". Овечкин отметился голом.