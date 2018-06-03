«Новая „красная машина“

Что говорили об игре Кузнецова и Овечкина в третьем матче финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» и повёл в финале Кубка Стэнли — 2:1. Справедливо, что именно Александр Овечкин стал автором гола в первом за 20 лет домашнем матче в финале турнира, заявил тренер команды Барри Тротц. Сам капитан рассказал, с кем ему комфортнее выступать в одном звене. А Евгений Кузнецов , которого признали главной звездой встречи, отметил, что был рад преодолевать себя — в предыдущей игре он получил травму.

После волевой победы «Вашингтона» во втором матче финальная серия впервые за 20 лет переехала в столицу США. Гостевой успех позволил подопечным Барри Тротца почувствовать уверенность в себе и подарил клубу возможность впервые в своей истории выйти вперёд в финале Кубка Стэнли. Одной из главных интриг встречи называли участие в поединке форварда «Вашингтона» и лидера бомбардирской гонки плей-офф Евгения Кузнецова. В предыдущей встрече уроженец Челябинска повредил руку, и его появление на льду оставалось под вопросом.

Кузнецов не только вышел на площадку, но и стал одним из героев третьего матча, который закончился победой его коллектива. Россиянин отметился голом и результативной передачей и довёл количество набранных очков в плей-офф до 27 (12 + 15).

«Пожалуй, сегодня нам удалось провести один из лучших матчей в плей-офф. Мне особенно понравилось, как мы действовали в средней зоне. Вообще, в этом розыгрыше Кубка Стэнли на первый план выходят игра в большинстве, меньшинстве, а также между синими линиями. Сегодня мы не допускали потерь, часто забрасывали шайбу в их зону. Мы не расстроились и продолжили играть так, как играли», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Уроженец Челябинска был признан главной звездой встречи, при этом он отметил, что выступить на таком высоком уровне ему помогла травма.

«Игра через боль? Это эмоции. Это как Майкл Джордан: он выступал лучше всего, когда получил повреждение. Тогда он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, всегда играешь лучше», — приводит слова Кузнецова The Washington Post.

Открыл счёт в матче его звёздный соотечественник Александр Овечкин. Столичным хоккеистам удалось организовать навал на ворота соперника, который закончился добиванием в исполнении капитана «Вашингтона». Эта шайба позволила россиянину повторить клубный рекорд по количеству голов в одном плей-офф. По этому показателю он сравнился с Джоном Дрюсом, который в 1990 году отличился 14 раз.

«Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Стремились активно играть в отборе и проводить силовые приёмы. Нам удалось сразу задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. «Вашингтон» придерживался плана и добился результата. Уверен, что надо продолжать действовать так же», — цитирует Овечкина The Washington Post.

Он признался, что ему неважно, с кем играть в одном звене, но при этом отметил, что у него отличное взаимопонимание с Кузнецовым. Александр также добавил, что команде ни в коем случае нельзя расслабляться после двух подряд побед над «Голден Найтс».

«Город возбужден, фанаты возбуждены, но мы выиграли только два матча. Нужно двигаться дальше и ни о чём особенно не думать», — заключил капитан команды.

Для Александра эта шайба стала 60-й в плей-офф в карьере, что позволило ему выйти на шестое место по данному показателю среди хоккеистов, родившихся в Европе. Россиянин уступает только Евгению Малкину Петеру Форсбергу , Эсе Тикканену, Яромиру Ягру и рекордсмену Яри Курри. На счету финна 106 голов в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Он задавал тон своей самоотдачей и силовой манерой игры. Правильно, что в первом домашнем матче финала, в котором мы победили, Алекс отметился голом. Я бы сказал, что ему воздалось за все тяжёлые времена», — заявил наставник «Вашингтона» Барри Тротц.

При этом Овечкин является одним из четырёх действующих хоккеистов НХЛ, которые забросили 60 шайб в плей-офф. Помимо него это удалось всё тому же Малкину (62 гола в 158 матчах), его партнёру по «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (66 голов в 160 матчах) и форварду «Торонто Мейпл Лифс» Патрику Марло (72 гола в 184 матчах). Александру для достижения подобного результата потребовалось всего 119 встреч.

Благодаря своим голам в третьем матче с «Вегасом» Овечкин и Кузнецов стали первой парой форвардов из одной команды, которым удалось забросить 12 и более шайб в одном плей-офф. Последний раз такое удавалось Малкину и Кросби в 2009 году. Всего же за последние 25 лет было зафиксировано шесть подобных случаев, причём дважды одними из главных действующих лиц оказывались хоккеисты из России. Так, в 1994 году эта планка покорилась Павлу Буре Тревору Линдену из «Ванкувер Кэнакс», а в 2008 году — Павлу Дацюку и Хенрику Зеттербергу из «Детройт Ред Уингз».

Автор третьей шайбы «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли также высоко отозвался об игре своего капитана, особенно отметив его самоотверженную игру в обороне.

«Я всегда любил плей-офф. Мне нравится отличаться голами в самые важные моменты. Не знаю почему, но я лучше всего играю в самых важных матчах. Овечкин — потрясающий лидер. Сегодня он заблокировал три броска. Ему платят не за это, но он всегда готов бросаться под шайбу. Он делает это на протяжении всего розыгрыша трофея. Он очень хочет победить, как и мы все», — заявил Смит-Пелли NBC.

Восторгались игрой Овечкина и эксперты. Так, экс-хоккеист «Бостон Брюинз», а ныне спортивный аналитик NBC Майк Милбери отметил, что в нынешнем сезоне Александру удалось добиться серьёзного прогресса.

«Он показывает свою лучшую игру. Отличная энергия, и терпение, правильные решения. Это новый и улучшенный Овечкин, которого все оценили. Он демонстрирует хоккей высочайшего класса в самых важных матчах сезона», — сказал Милбери.

По мнению эксперта TSN Фрэнка Серавалли, в составе «Вашингтона» особенно выделялась игра двух российских форвардов.

«Звёзды «Вашингтона» сыграли ключевую роль. Овечкин и его партнёр по звену Евгений Кузнецов — новая «большая красная машина» — забросили первые две шайбы, после чего Деванте Смит-Пелли направил в ворота соперника третью. Овечкин — лицо клуба, который продолжает быть лицом этого плей-офф, показывая невероятный энтузиазм и необузданную радость на льду. Он играл в третьем матче так, как будто это седьмая игра», — сказал Серавалли.

WE WANT THE #STANLEYCUP! #ALLCAPS pic.twitter.com/uxeN4NoIRy— Washington Capitals (@Capitals) 3 июня 2018 г. После окончания встречи радости фанатов «Вашингтона» не было предела. Они почувствовали близость первой в истории победы в Кубке Стэнли и всеми силами пытались донести свой посыл до игроков. Болельщики вышли на улицы столицы США и принялись скандировать: «Мы хотим кубок».

«Для нас очень приятно видеть город таким и приносить им энергию и наслаждение. Болельщики вели себя просто невероятно. Но мы, как профессионалы, должны ещё сильнее постараться, чтобы порадовать поклонников. Сейчас нам необходимо сфокусироваться на четвёртой игре и продолжать работать на пути к большому успеху», — заявил голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби.

Возможно, что пытаться одержать третью победу в серии с «Вегасом» подопечным Барри Тротца придётся без одного из своих лидеров. Брукс Орпик, который имеет наилучший коэффициент полезности в плей-офф (+ 16) получил травму и рискует пропустить четвёртую встречу. По ходу второго период защитник получил мощный силовой приём от форварда соперника Джеймса Нила и не вышел на заключительную 20-минутку.

В стане коллектива из Невады не скрывали своего разочарования после поражения в третьем матче противостояния. По мнению форварда Райана Ривза, ключевым стало начало встречи.

«Нам нужно быть собранными с самого начала матча, сегодня нам это не удалось. С первых же минут соперник стал нас переигрывать. Это финал Кубка Стэнли, так что никому не хочется уступать в счёте. Именно плохое начало предопределило результат», — объяснил Ривз.

Хоккеисты «Вегаса» не выглядят деморализованными, а наоборот, рассчитывают вернуть серию в Неваду при равном счёте.

«Это поражение не значит, что серия для нас закончена. У нас всё ещё есть очень много времени, чтобы постараться одержать победу в этом противостоянии», — сказал трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, голкипер Марк-Андре Флёри.

Согласился с ним и наставник коллектива Жерар Галлан . Он признал закономерность победы «Вашингтона», но отметил, что его команда не намерена сдаваться.