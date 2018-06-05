Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Вегас" со счетом 6:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф. Россиянин сделал четыре результативные передачи. Он с 31 (12+19) очком лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф.

Первой звездой дня стал американский форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, который забросил шайбу и сделал две передачи. Третьей звездой признан канадский голкипер "Кэпиталз" Брэйден Холтби, отразивший 28 из 30 бросков.