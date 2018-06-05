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Скабелка возглавил «Барыс»
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Андрей Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ «Барыс» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на два года.
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