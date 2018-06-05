Скабелка возглавил «Барыс»

Андрей Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ «Барыс»

Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на два года.