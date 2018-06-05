Кузнецов исполняет мечту Овечкина

Четыре результативные передачи российского нападающего Евгения Кузнецова принесли «Вашингтону» Александра Овечкина победу в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса». Столичный коллектив повел со счетом 3-1. До исторического триумфа остался один шаг.

Российский хоккеист Александр Овечкин за 13 лет в «Вашингтон Кэпиталз» так близко к заветной победе в Кубке Стэнли не был никогда. Ночью столичный клуб вновь обыграл «Вегас Голден Найтс» и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Теперь все просто: надо выиграть хотя бы раз. Дается на это три попытки. Но это уже будет последний шаг, а пока мы расскажем о предпоследнем.

Команды не стали жалеть друг друга с самого начала четвертого матча. В первом периоде игра изобиловала силовыми приемами и жесткой борьбой.

James Neal’s nightmares are now just this on loop pic.twitter.com/nN1lymCfwm— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 5 июня 2018 г.

Ключевой эпизод произошел на пятой минуте встречи. Канадский нападающий Вегаса» Джеймс Нил оказался один перед пустыми воротами соперника, но не забил. Шайба угодила в штангу.

Как в такой ситуации можно промахнуться в финале Кубка Стэнли? Похоже, этот эпизод будет кошмарным сном форварда всю оставшуюся жизнь.

«Господи, о таких шансах просто мечтаешь. В девяти случаях из десяти ты забьешь в такой ситуации. Такие моменты меняют игру. Но я не буду себя жалеть. Мы разберемся и победим дома», — скажет после матча Нил, с трудом сдерживая слезы.

Промах явно сказался на боевом духе гостей. «Вегас» пропустил первую шайбу на десятой минуте в меньшинстве.

Никлас Бэкстрем влетел в зону по левому флангу и сделал передачу на пятачок, Евгений Кузнецов бросил в ближний угол и попал в грудь голкиперу.

Первым на добивании оказался Ти Джей Оши, перебросивший шайбу через щиток вратаря соперника.

После реализованного большинства «Вашингтон» сбавлять обороты не стал. Хозяева еще дважды провели результативные атаки до перерыва. Отличились Том Уилсон Деванте Смит-Пелли , забросивший за несколько секунд до сирены. Одним из ассистентов был Овечкин. Местная публика пребывала в экстазе.

Второй период оказался наименее результативным. Абсолютно все попытки «Вегаса» хоть как-то выровнять игру оказались тщетными. «Рыцари» бросали в два раза чаще соперника, но забил все равно «Вашингтон».

Российский форвард Евгений Кузнецов в этом матче был великолепен.

Нападающий увидел открывшегося Джона Карлсона и сделал блестящий перевод. Американский защитник шансом воспользовался и вогнал шайбу в дальнюю девятку. 4:0. В этот момент «Вегас» задумался о пятом матче.

Однако в игре финальной серии настолько гладко все идти не может. В середине третьего периода «Вегас» вернулся в игру. Джеймс Нил и Райлли Смит поразили ворота столичной команды.

Отставание в две шайбы сохранялось всего лишь около минуты. Местную публику успокоил чех Михал Кемпны

После этого «Вегас» перестал играть совсем. Хоккеисты гостей много фолили и, как следствие, удалялись. Шестую шайбу в ворота соперника «Вашингтон» забрасывал в формате «5 на 3». Ее автором стал Конноли. Ассистентами — Бекстрем и Кузнецов.

Всего на счету российского форварда четыре результативные передачи. За это достижение Кузнецова признали второй звездой матча.

Лучшим игроком стал Ти Джей Оши, набравший три (1+2) очка. Третьей звездой — вратарь «Кэпиталз» Брэйден Холтби, отразивший 28 из 30 бросков.

Четыре результативные передачи Кузнецова стали повторением рекорда 22-летней давности. Последним в финале НХЛ это делал нападающий «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик в 1996 году против «Флориды Пантерз» (второй матч, 8:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча отметил, что его команде помогла удача.

«Нам осталась одна победа, самая сложная. Мы знали, что эта игра очень важна для «Вашингтона». Конечно, удача нам сегодня помогла, «Вегас» попал в штангу.

Однако мы боролись, использовали свои шансы, придерживались нашей системы и плана на игру и добились результата.

Это потрясающий момент. Наши друзья за нас болеют, город сходит с ума… Но мы концентрируемся на одной игре, одной смене за раз. Ничего особенного, мы стараемся действовать просто и умно, не переигрывать смены», — сказал капитан столичного коллектива.

Кроме того, Овечкин похвалил своих партнеров по команде.

«Кузнецов здорово читает игру, он знает, как действовать, как распоряжаться шайбой. Когда Эллер, Бекстрем, Кузя и Бигл так играют, их сложно остановить.

Мы должны продолжать наслаждаться, хорошо проводить время, не думать слишком много о том, что мы в одной победе от Кубка Стэнли. Мы еще не сыграли свой лучший матч», — читирует Овечкина NHL Network.