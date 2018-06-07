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СКА продлил контракт с Зубаревым
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ХК СКА продлил контракт с защитником Зубаревым 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил контракт с 31-летним защитником Андреем Зубаревым на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Зубарев является воспитанником уфимского клуба "Салават Юлаев". В период с 2010 по 2011 год защитник выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Чикаго Вулвз" и "Атланта Трэшерз". В 2012 году защитник вернулся в "Салават Юлаев".
В 2014 году Зубарев в составе сборной России выиграл чемпионат мира по хоккею. Защитник перешел в СКА в 2015 году, вместе с клубом из Санкт-Петербурга он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Зубарев также является олимпийским чемпионом 2018 года.
В минувшем сезоне КХЛ Зубарев провел 37 игр в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых отметился восемью результативными передачами. Петербургская команда в финале Западной конференции проиграла ЦСКА со счетом 2-4 в серии.
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