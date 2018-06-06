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Российский игрок НХЛ заявил об отсутствии «зарубы» в КХЛ
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Панарин раскритиковал КХЛ за отсутствие конкуренции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сравнил уровень Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».
«У нас в КХЛ конкуренции вообще нет. НХЛ — лучшая лига мира, там все команды ровные.
А у нас иначе выстроена система. Там уже с первого раунда плей-офф идет заруба. А когда в России было 4:3 в первом раунде, если играют сильнейшие? В основном, СКА и ЦСКА первые два раунда проходят со счетом 4:0. Можно сигареты курить, и только в финале конференции начинаешь напрягаться», — сказал Панарин.
26-летний россиянин в КХЛ выступал за такие клубы, как «Витязь», «Ак Барс» и СКА.
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