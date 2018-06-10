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Путин рассказал о желании Овечкина
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Путин рассказал о желании Овечкина 

Рамблер 4 часа назад
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, общаясь с президентом России Владимиром Путиным, выразил желание вернуться в Россию. Об этом разговоре Путин рассказал на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао, сообщает RNS.
«Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал даже желание вернуться в Россию и здесь играть, но его контрактные обязательства ему не позволили это сделать», — сказал Путин, поздравив хоккеиста и всю команду с победой.
Ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» выиграла Кубок Стэнли.
Овечкин уехал в США тринадцать лет назад, до этого он выступал за московское «Динамо».
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Ранее хоккеиста раскритиковали за то, что он не принимал участие в соревнованиях в Пхенчане. Это, по мнению критиков, свидетельствовало об очевидной непоследовательности известного хоккеиста, который, с одной стороны, организовал движение «Putin Team», поддерживавшее президента, а с другой — проигнорировал состязания, столь важные для престижа страны, которую возглавляет поддерживаемый им президент.
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