Путин рассказал о желании Овечкина

«Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал даже желание вернуться в Россию и здесь играть, но его контрактные обязательства ему не позволили это сделать», — сказал Путин, поздравив хоккеиста и всю команду с победой.

Ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» выиграла Кубок Стэнли.

Овечкин уехал в США тринадцать лет назад, до этого он выступал за московское «Динамо».

Ранее хоккеиста раскритиковали за то, что он не принимал участие в соревнованиях в Пхенчане. Это, по мнению критиков, свидетельствовало об очевидной непоследовательности известного хоккеиста, который, с одной стороны, организовал движение «Putin Team», поддерживавшее президента, а с другой — проигнорировал состязания, столь важные для престижа страны, которую возглавляет поддерживаемый им президент.