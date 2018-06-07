Решающая ночь: Овечкин готов впервые взять Кубок Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может впервые в истории завоевать Кубок Стэнли — для этого нужно одержать лишь еще одну победу над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ. «Газета.Ru» разбирает все факторы за и против триумфа Александра Великого.

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина находится на пороге исторического достижения — и в этой фразе нет ни капли преувеличения. Подопечные Барри Тротца могут впервые принести столичному клубу трофей Кубка Стэнли — осталось лишь в одном матче одолеть новичка Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».

С одной стороны, эта задача кажется не такой уж сложной после трех побед подряд — «Кэпс» ведут в финальной серии 3-1. Соперник деморализован, «Вашингтон» на ходу — просто возьми и сделай то же самое, что в предыдущих матчах.

Более того, статистика тоже на стороне «Кэпиталз» — за всю историю плей-офф НХЛ команда, которая вела в серии 3-1, одерживала итоговую победу в 269 случаях из 292 (92,1%).

Однако «Вашингтон» — особенный в этом плане клуб, уже давно прославившийся как «серийный» неудачник.

Эта команда умудрялась проигрывать в плей-офф со счета 3-1 пять раз (!) в своей истории из 12-ти — почти в половине серий. Если же брать за точку отсчета приход в клуб Овечкина, то статистика распределяется поровну: две победы и два поражения.

Так что в грядущей пятой встрече финала Кубка Стэнли можно ожидать абсолютно любого исхода.

Почему «Вашингтон» должен победить

Несмотря на заработанную долгими годами репутацию неудачника плей-офф, «Кэпс» в этом сезоне разрушают все прежние стереотипы о себе. Так, в первом раунде им удалось отыграться в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина после двух поражений подряд на своей арене в самом начале серии.

Во втором раунде «столичные» одолели своего извечного соперника по плей-офф — «Питтсбург Пингвинз» во главе с Евгением Малкиным

Напомним, до этого желто-черные выбивали «Вашингтон» из Кубка Стэнли девять раз из десяти.

В финале Восточной конференции «Кэпс» нашли в себе силы перевернуть ход противостояния после трех поражений подряд от «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова

Да и в решающей серии Кубка Стэнли не все сразу пошло по накатанной: «Вашингтон» проиграл «Вегасу» первый матч (4:6), причем в этой встрече оборона «столичных» буквально трещала по швам, и многие шайбы залетали в пустой угол ворот. Однако затем подопечные Тротца одержали три победы и теперь находятся в шаге от заветного трофея.

Наверное, после стольких подвигов в одном плей-офф уже можно говорить, что этот состав «Кэпиталз» поборол в себе психологию неудачников и способен на характере вытаскивать, казалось бы, безнадежные ситуации.

А вот про «Вегас» такого пока сказать нельзя. Когда все шло хорошо, «рыцари» побеждали, однако, стоило «Вашингтону» показать зубы, игра у представителей Парадайса разладилась.

Кроме того, лидеры «Вегаса» сейчас пребывают в не самой лучшей форме. Голкипер-чудотворец Марк-Андре Флери, который в предыдущих сериях плей-офф пропускал в среднем 1,68 шайбы, в противостоянии с «Вашингтоном» начал пускать по 4,08.

В меньшинстве подопечные Жерара Галлана позволяли сопернику слишком много: в 33,3% случаев «Кэпиталз» реализовывали большинство — очень высокий показатель.

Вообще «Вегас» за четыре встречи серии с «Вашингтоном» пропустил уже 16 шайб. С такой обороной Кубок Стэнли не выигрывают, либо нужно очень много забивать, но в атаке тоже наблюдаются проблемы: первое звено «рыцарей» не могло отличиться вплоть до четвертого матча серии.

Тут на передний план выходят и сильные стороны «столичных» — например, потрясающая реакция вратаря Брэйдена Холтби, который в плей-офф проявил себя очень надежным голкипером и справедливо выиграл конкуренцию у Филиппа Грубауэра

Атака «Вашингтона», ведомая Овечкиным и Евгением Кузнецовым , не дает защите «Вегаса» расслабиться ни на минуту. У Александра Великого, например, уже 26 очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли, и он является лучшим снайпером плей-офф с 14 голами.

Кузнецов же и вовсе лидирует в споре бомбардиров с 31 баллом (12 шайб + 19 голевых передач).

Нет сомнений, что в случае победы «Вашингтона» в грядущем матче приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт» — достанется кому-то из российской пары форвардов.

Впрочем, феерят в атаке не только записные лидеры «Кэпс», но и нападающие третьих и четвертых звеньев — например, Деванте Смит-Пелли Бретт Коннолли . Ощущая столь близкую и реальную победу в Кубке Стэнли, в «Вашингтоне» активизировались абсолютно все.

Почему «Вашингтон» может проиграть

У «Вегаса» немного надежд, за которые он может ухватиться в пятом матче серии, однако они все-таки есть. Во-первых, к четвертому матчу противостояния с «Вашингтоном» «рыцари» все-таки нащупали свою игру. Достаточно сказать, что в первом периоде подопечные Галлана насоздавали моментов на три гола, но дважды поразили штангу, а один раз запустили снаряд выше створа с нескольких метров.

Если «Кэпс» и в пятом матче позволят сопернику творить такое у своих ворот, то прижатые к стенке «рыцари» вряд ли простят их снова.

Еще одним фактором, который может сыграть в пользу «Вегаса», является то, что «Вашингтон» играет в финале Кубка Стэнли всего во второй раз в своей истории. Теперь, когда до трофея остался всего один шаг, у игроков могут банально задрожать коленки.

Никто из нынешнего состава «столичных» не побеждал в плей-офф, кроме 37-летнего защитника Брукса Орпика, который брал этот кубок еще девять лет назад в составе «Питтсбурга».

«Большинство из нас никогда не были в таком положении, — признал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Лично я стараюсь отвлекаться и думать о чем-то другом, хотя это… сложно.

Вообще хорошо, что между играми два дня, у нас есть время на восстановление. Сейчас будет совсем другая игра, будет битва. «Вегас» будет играть по-другому. А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию».

Кузнецов тоже отметил, что в коллективе стараются избегать шапкозакидательских настроений.

«В команде об этом никто не говорит. Мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой кубок. Я просто жду момента, когда уже можно будет выйти на лед. Играть в финале — это большая привилегия», — подчеркнул россиянин.

Матч начнется этой ночью в 03:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.