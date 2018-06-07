Ещё
Решающая ночь: Овечкин готов впервые взять Кубок Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Решающая ночь: Овечкин готов впервые взять Кубок Стэнли 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может впервые в истории завоевать Кубок Стэнли — для этого нужно одержать лишь еще одну победу над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ. «Газета.Ru» разбирает все факторы за и против триумфа Александра Великого.
«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина находится на пороге исторического достижения — и в этой фразе нет ни капли преувеличения. Подопечные Барри Тротца могут впервые принести столичному клубу трофей Кубка Стэнли — осталось лишь в одном матче одолеть новичка Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».
С одной стороны, эта задача кажется не такой уж сложной после трех побед подряд — «Кэпс» ведут в финальной серии 3-1. Соперник деморализован, «Вашингтон» на ходу — просто возьми и сделай то же самое, что в предыдущих матчах.
Более того, статистика тоже на стороне «Кэпиталз» — за всю историю плей-офф НХЛ команда, которая вела в серии 3-1, одерживала итоговую победу в 269 случаях из 292 (92,1%).
Однако «Вашингтон» — особенный в этом плане клуб, уже давно прославившийся как «серийный» неудачник.
Эта команда умудрялась проигрывать в плей-офф со счета 3-1 пять раз (!) в своей истории из 12-ти — почти в половине серий. Если же брать за точку отсчета приход в клуб Овечкина, то статистика распределяется поровну: две победы и два поражения.
Так что в грядущей пятой встрече финала Кубка Стэнли можно ожидать абсолютно любого исхода.

Почему «Вашингтон» должен победить

Несмотря на заработанную долгими годами репутацию неудачника плей-офф, «Кэпс» в этом сезоне разрушают все прежние стереотипы о себе. Так, в первом раунде им удалось отыграться в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина после двух поражений подряд на своей арене в самом начале серии.
Во втором раунде «столичные» одолели своего извечного соперника по плей-офф — «Питтсбург Пингвинз» во главе с Евгением Малкиным.
Напомним, до этого желто-черные выбивали «Вашингтон» из Кубка Стэнли девять раз из десяти.
В финале Восточной конференции «Кэпс» нашли в себе силы перевернуть ход противостояния после трех поражений подряд от «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
Да и в решающей серии Кубка Стэнли не все сразу пошло по накатанной: «Вашингтон» проиграл «Вегасу» первый матч (4:6), причем в этой встрече оборона «столичных» буквально трещала по швам, и многие шайбы залетали в пустой угол ворот. Однако затем подопечные Тротца одержали три победы и теперь находятся в шаге от заветного трофея.
Наверное, после стольких подвигов в одном плей-офф уже можно говорить, что этот состав «Кэпиталз» поборол в себе психологию неудачников и способен на характере вытаскивать, казалось бы, безнадежные ситуации.
А вот про «Вегас» такого пока сказать нельзя. Когда все шло хорошо, «рыцари» побеждали, однако, стоило «Вашингтону» показать зубы, игра у представителей Парадайса разладилась.
Кроме того, лидеры «Вегаса» сейчас пребывают в не самой лучшей форме. Голкипер-чудотворец Марк-Андре Флери, который в предыдущих сериях плей-офф пропускал в среднем 1,68 шайбы, в противостоянии с «Вашингтоном» начал пускать по 4,08.
В меньшинстве подопечные Жерара Галлана позволяли сопернику слишком много: в 33,3% случаев «Кэпиталз» реализовывали большинство — очень высокий показатель.
Вообще «Вегас» за четыре встречи серии с «Вашингтоном» пропустил уже 16 шайб. С такой обороной Кубок Стэнли не выигрывают, либо нужно очень много забивать, но в атаке тоже наблюдаются проблемы: первое звено «рыцарей» не могло отличиться вплоть до четвертого матча серии.
Тут на передний план выходят и сильные стороны «столичных» — например, потрясающая реакция вратаря Брэйдена Холтби, который в плей-офф проявил себя очень надежным голкипером и справедливо выиграл конкуренцию у Филиппа Грубауэра.
Атака «Вашингтона», ведомая Овечкиным и Евгением Кузнецовым, не дает защите «Вегаса» расслабиться ни на минуту. У Александра Великого, например, уже 26 очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли, и он является лучшим снайпером плей-офф с 14 голами.
Кузнецов же и вовсе лидирует в споре бомбардиров с 31 баллом (12 шайб + 19 голевых передач).
Нет сомнений, что в случае победы «Вашингтона» в грядущем матче приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт» — достанется кому-то из российской пары форвардов.
Впрочем, феерят в атаке не только записные лидеры «Кэпс», но и нападающие третьих и четвертых звеньев — например, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Ощущая столь близкую и реальную победу в Кубке Стэнли, в «Вашингтоне» активизировались абсолютно все.

Почему «Вашингтон» может проиграть

У «Вегаса» немного надежд, за которые он может ухватиться в пятом матче серии, однако они все-таки есть. Во-первых, к четвертому матчу противостояния с «Вашингтоном» «рыцари» все-таки нащупали свою игру. Достаточно сказать, что в первом периоде подопечные Галлана насоздавали моментов на три гола, но дважды поразили штангу, а один раз запустили снаряд выше створа с нескольких метров.
Если «Кэпс» и в пятом матче позволят сопернику творить такое у своих ворот, то прижатые к стенке «рыцари» вряд ли простят их снова.
Еще одним фактором, который может сыграть в пользу «Вегаса», является то, что «Вашингтон» играет в финале Кубка Стэнли всего во второй раз в своей истории. Теперь, когда до трофея остался всего один шаг, у игроков могут банально задрожать коленки.
Никто из нынешнего состава «столичных» не побеждал в плей-офф, кроме 37-летнего защитника Брукса Орпика, который брал этот кубок еще девять лет назад в составе «Питтсбурга».
«Большинство из нас никогда не были в таком положении, — признал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Лично я стараюсь отвлекаться и думать о чем-то другом, хотя это… сложно.
Вообще хорошо, что между играми два дня, у нас есть время на восстановление. Сейчас будет совсем другая игра, будет битва. «Вегас» будет играть по-другому. А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию».
Кузнецов тоже отметил, что в коллективе стараются избегать шапкозакидательских настроений.
«В команде об этом никто не говорит. Мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой кубок. Я просто жду момента, когда уже можно будет выйти на лед. Играть в финале — это большая привилегия», — подчеркнул россиянин.
Матч начнется этой ночью в 03:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Газета.Ru: последние новости
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ Почему нападающий "Вашингтона" Кузнецов стал первой звездой дня в НХЛ Почему Илью Воробьева назначили главным тренером СКА и сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко5
Абрамович наказал Британию623
Озвучен размер премиальных игроков сборной России2
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию129
Австралия бойкотирует ЧМ-2018444
Новости партнеров
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение