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Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ
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Форвард «Вашингтона» Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде одержал победу над "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей голами отметились Якуб Врана, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов, капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
По итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшим бомбардиром стал Кузнецов, который в 24 играх забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач, всего набрав 32 очка.
Таким образом, 26-летний нападающий стал третьим в истории розыгрышей Кубка Стэнли российским хоккеистом, который по итогам плей-офф набрал больше всех баллов, и встал в один ряд с Сергеем Федоровым и Евгением Малкиным. Кроме того, Кузнецов впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли.
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