Форвард «Вашингтона» Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде одержал победу над "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС

По итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшим бомбардиром стал Кузнецов, который в 24 играх забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач, всего набрав 32 очка.