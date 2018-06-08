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Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
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Опубликовано видео обезумевшего Овечкина 

Дни.ру 2 часа назад
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпитэлз", в состав которого входят россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевал Кубок Стэнли. Команда в гостях победила "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сезон Национальной хоккейной лиги завершен. В финальном матче Кубка Стэнли сошлись "Вашингтон" и "Вегас".
Александр Овечкин и компания после трех побед подряд не расслабились и вновь добились необходимого результата. Таким образом, "столичные" впервые в истории завоевали заветный трофей.
Стоит отметить, что самым ценным игроком плей-офф НХЛ был признан именно Овечкин. Сразу после матча капитану команды вручили титул "Конн Смайт Трофи".
Овечкин проделал долгий путь к триумфу, который длился 13 лет. Спортсмен дебютировал в НХЛ 5 декабря 2005 года — 4567 дней назад. За это время он сыграл 1124 матча, забросил 668 шайб и отдал 571 голевую передачу.
Главный тренер челябинского "Трактора", серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Герман Титов объяснил, почему команде удалось одержать победу в плей-офф. По его мнению, состав "Вашингтона" был более сбалансированным, чем в прошлом сезоне, передает ТАСС.
"Они заслужили эту победу своей игрой по ходу сезона. Да, у команды были спады, но регулярный чемпионат трудно пройти на одном дыхании, а в плей-офф были извлечены уроки из прошлого сезона: вратарь "Вашингтона" был намного сильнее, в обороне и нападении команда была более сбалансированной", — сказал Титов. Он подчеркнул, что команда оказалась сыгранней.
Более того, Титов считает, что у "Вашингтона" хороший потенциал для того, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли и в следующем году.
"Команде нужно сохранить свой костяк. У нее очень хороший потенциал. В плей-офф все звенья должны дополнять друг друга", — отметил специалист.
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