Опубликовано видео обезумевшего Овечкина

Сезон Национальной хоккейной лиги завершен. В финальном матче Кубка Стэнли сошлись "Вашингтон" и "Вегас".

Alexander Ovechkin is finally a champion! pic.twitter.com/WWPvWiwUAp— Athlete Swag (@AthleteSwag) 8 июня 2018 г.

Александр Овечкин и компания после трех побед подряд не расслабились и вновь добились необходимого результата. Таким образом, "столичные" впервые в истории завоевали заветный трофей.

Стоит отметить, что самым ценным игроком плей-офф НХЛ был признан именно Овечкин. Сразу после матча капитану команды вручили титул "Конн Смайт Трофи".

Овечкин проделал долгий путь к триумфу, который длился 13 лет. Спортсмен дебютировал в НХЛ 5 декабря 2005 года — 4567 дней назад. За это время он сыграл 1124 матча, забросил 668 шайб и отдал 571 голевую передачу.

Главный тренер челябинского "Трактора", серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Герман Титов объяснил, почему команде удалось одержать победу в плей-офф. По его мнению, состав "Вашингтона" был более сбалансированным, чем в прошлом сезоне, передает ТАСС

"Они заслужили эту победу своей игрой по ходу сезона. Да, у команды были спады, но регулярный чемпионат трудно пройти на одном дыхании, а в плей-офф были извлечены уроки из прошлого сезона: вратарь "Вашингтона" был намного сильнее, в обороне и нападении команда была более сбалансированной", — сказал Титов. Он подчеркнул, что команда оказалась сыгранней.

Более того, Титов считает, что у "Вашингтона" хороший потенциал для того, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли и в следующем году.