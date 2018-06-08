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Овечкин впервые станет отцом
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Овечкин станет отцом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия ждет ребенка. Об этом в своем твиттере рассказала журналистка The Washington Post Изабелль Хуршудян.
По словам Хуршудян, беременная жена Овечкина после победы «Вашингтон Кэпиталз» вышла на лед вместе с сестрой и отцом.
«Фанаты поздравляли ее и Алекса с беременностью», — отметила журналистка.
Интернет-пользователи посоветовали хоккеисту назвать ребенка Стэнли. Также комментаторы отметили, что беременность жены «объясняет всепоглощающее желание выиграть», которое показал Овечкин на льду.
В пятницу, 8 июня, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» впервые завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финала плей-офф «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. 32-летний Овечкин получил приз самому ценному игроку и получил звание лучшего снайпера, забросив в финале 15 шайб.
Овечкин с 2016 года женат на Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой.
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