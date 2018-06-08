Овечкин впервые станет отцом

Овечкин станет отцом

По словам Хуршудян, беременная жена Овечкина после победы «Вашингтон Кэпиталз» вышла на лед вместе с сестрой и отцом.

«Фанаты поздравляли ее и Алекса с беременностью», — отметила журналистка.

Интернет-пользователи посоветовали хоккеисту назвать ребенка Стэнли. Также комментаторы отметили, что беременность жены «объясняет всепоглощающее желание выиграть», которое показал Овечкин на льду.

В пятницу, 8 июня, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» впервые завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финала плей-офф «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. 32-летний Овечкин получил приз самому ценному игроку и получил звание лучшего снайпера, забросив в финале 15 шайб.