Овечкин впервые станет отцом

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия ждет ребенка. Об этом в своем твиттере рассказала журналистка The Washington Post Изабелль Хуршудян.
По словам Хуршудян, беременная жена Овечкина после победы «Вашингтон Кэпиталз» вышла на лед вместе с сестрой и отцом.
«Фанаты поздравляли ее и Алекса с беременностью», — отметила журналистка.
Интернет-пользователи посоветовали хоккеисту назвать ребенка Стэнли. Также комментаторы отметили, что беременность жены «объясняет всепоглощающее желание выиграть», которое показал Овечкин на льду.
В пятницу, 8 июня, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» впервые завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финала плей-офф «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. 32-летний Овечкин получил приз самому ценному игроку и получил звание лучшего снайпера, забросив в финале 15 шайб.
Овечкин с 2016 года женат на Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой.