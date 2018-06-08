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Овечкин обезумел от счастья после победы
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Овечкин обезумел от счастья после победы 

Рамблер 10 часов назад
Сезон Национальный хоккейной лиги США завершился триумфом клуба «Вашингтон Кэпиталз»: команда наконец-то получил Кубок Стэнли. Клуб, за который выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, одержал победу со счётом 4:3 над клубом «Вегас» в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Главную хоккейную награду «Вашингтон Кэпиталз» завоевал впервые. Звание самого ценного игрока плей-офф НХЛ получил Александр Овечкин. Россиянин шёл к этому 13 лет. В Национальной хоккейной лиге он начал выступать в декабре 2005 года. За то время, что Овечкин играет в НХЛ, он провёл 1 124 матча, отдал 571 голевую передачу и забросил 668 шайб. И вот теперь Александр заслужено получил титул «Конн Смайт Трофи».
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