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Мать Овечкина заткнула критикам сына рты
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Мать Овечкина заткнула критикам сына рты 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Мать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна призвала гордиться российскими хоккеистами, а не «обливать грязью». Об этом сообщает «Чемпионат».
Овечкина подчеркнула, что играющие в НХЛ российские хоккеисты «защищают честь» России и показывают, «какой хоккей у нас». Она посетовала, что «Сашку многие обливают [грязью]».
«Так вот пускай они закроют свои рты, Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей!» — подчеркнула мать спортсмена.
Она напомнила, что ее сын вошел топ-100 лучших игроков в истории НХЛ и каждый год завоёвывает призы. Женщина отметила, что в Вашингтоне болельщики хорошо относятся к россиянам, «особенно, к Саше». Она рассказала, что даже в продуктовом магазине люди подходили, чтобы поздравить ее.
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф со счетом 4:3. Овечкин получил приз самому ценному игроку плеф-офф НХЛ. Для Овечкина, который провел в НХЛ 13 сезонов, эта победа тоже стала первой.
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