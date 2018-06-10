Ещё
Овечкин искупался в фонтане в честь победы «Вашингтона»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин искупался в фонтане в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин искупался в фонтане на набережной реки Потомак в столице США в честь победы клуба в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом сообщает портал RMNB.
В пятницу "Вашингтон" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграл "Вегас" (4:3) и выиграл серию с общим счетом 4-1. "Вашингтон" стал чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые в истории. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.
Российский нападающий отпраздновал победу в турнире вместе с одноклубниками и болельщиками. Овечкин в парке Джорджтаун искупался в фонтане, сняв рубашку, отжался несколько раз, после чего попал в объятия партнеров по команде и фанатов столичного клуба. Кроме того, россиянин при помощи партнеров, которые поддерживали его за ноги, испил "победный" напиток из чемпионского кубка.
32-летний Овечкин, забросив 15 шайб в плей-офф, побил клубный снайперский рекорд в плей-офф НХЛ, установленный Джоном Дрюсом в 1990 году.
ТАСС: последние новости
Третьяк поздравил Овечкина и его родителей с победой "Вашингтона" в Кубке Стэнли Оргкомитет "Россия-2018" пригласит хоккеиста Овечкина на матч открытия ЧМ-2018 Николишин: капитан "Вашингтона" Овечкин годами шел к титулу MVP плей-офф
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один российский клуб «исчезнет»24
Футболист спас журналистку ударом ноги34
Как Овечкин сближает Россию и США3
Британцы назвали худший город ЧМ-201866
Роналду рассмешил прием сборной в России186
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение