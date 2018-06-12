Ковальчука захотела «вся Америка»

Ковальчук интересен восьми-девяти клубам НХЛ

Форвард уже встречался с представителями "Лос-Анджелес Кингз" и "Сан-Хосе Шаркс", однако североамериканский инсайдер Даррен Дрегер на своей официальной странице в твиттере сообщил, что к россиянину проявляют интерес восемь-девять клубов НХЛ.

35-летний игрок в минувшем сезоне выступал за петербургский СКА. Сейчас он является неограниченно свободным агентом. Отмечается, что официальный контракт с ним может быть подписан не ранее 1 июля 2018 года.

Уроженец Твери в НХЛ защищал цвета таких клубов, как "Атланта Трэшерз" и "Нью-Джерси Девилз". Всего в активе Ковальчука 816 матчей в НХЛ, в которых он набрал 816 (417+399) очков.