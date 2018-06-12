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Ковальчука захотела «вся Америка»
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Ковальчук интересен восьми-девяти клубам НХЛ 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий Илья Ковальчук интересен ряду клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Форвард уже встречался с представителями "Лос-Анджелес Кингз" и "Сан-Хосе Шаркс", однако североамериканский инсайдер Даррен Дрегер на своей официальной странице в твиттере сообщил, что к россиянину проявляют интерес восемь-девять клубов НХЛ.
35-летний игрок в минувшем сезоне выступал за петербургский СКА. Сейчас он является неограниченно свободным агентом. Отмечается, что официальный контракт с ним может быть подписан не ранее 1 июля 2018 года.
Уроженец Твери в НХЛ защищал цвета таких клубов, как "Атланта Трэшерз" и "Нью-Джерси Девилз". Всего в активе Ковальчука 816 матчей в НХЛ, в которых он набрал 816 (417+399) очков.
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