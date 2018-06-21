Назван тренер года в НХЛ 

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан стал лучшим тренером сезона-2017/18 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальный аккаунт лиги в твиттере.
Под руководством 54-летнего канадского специалиста "рыцари" финишировали на третьем месте в Западной конференции, а также стали финалиста Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтон Кэпиталз".
Церемония вручения индивидуальных призов НХЛ проходит в Лас-Вегасе.
Ранее нападающий клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал обладателем приза "Тед Линдсей Эворд".