Назван тренер года в НХЛ

Об этом информирует официальный аккаунт лиги в твиттере.

Под руководством 54-летнего канадского специалиста "рыцари" финишировали на третьем месте в Западной конференции, а также стали финалиста Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтон Кэпиталз".

Церемония вручения индивидуальных призов НХЛ проходит в Лас-Вегасе.