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Кучеров попал в символическую сборную НХЛ
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Кучеров попал в символическую сборную прошлого сезона 

LiveSport.Ru 12 часов назад
Фото: Reuters
В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2017/18. Были определены две символические сборные сезона, сообщает пресс-служба лиги.
В первую сборную вошли: Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Во вторую команду попали: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
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