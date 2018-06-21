Овечкин «поседел» из-за российских футболистов

Овечкин: «Так переживаю за сборную России на ЧМ-2018, что больше седых волос появилось»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился планами на межсезонье. Он отметил, что намерен привезти завоеванный в минувшем сезоне НХЛ Кубок Стэнли в Россию, но пока не уверен, где точно приз сможет побывать.

«Время летит быстро, мы очень много времени проводили в турне с Кубком Стэнли. Показывали его болельщикам, пожарникам, полицейским, заезжали с ним в госпиталь. Насладиться межсезоньем еще не успели.

Есть планы привести Кубок Стэнли в Россию. Наверняка привезем Кубок в динамовскую школу. Обязательно покажу приз в школе, где я начинал свой путь и делал первые шаги в хоккее. Скоро прилечу в Москву, встречусь там с руководством и будет определять наши дальнейшие движения.

Отдых в межсезонье будет зависеть от времени. Сейчас в той же Москве чемпионат мира по футболу идет. Буду переживать за наших ребят, хотя уже и сейчас переживаем так, что больше седых волос появилось», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на состоявшейся минувшей ночью церемонии вручения призов лучшим игрока сезона НХЛ Овечкин получил седьмой в своей карьере «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Сборная России на ЧМ-2018 обыграла на групповом этапе команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и впервые в постсоветской истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Заключительный матч группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре. Начало матча — 17:00 по московскому времени.