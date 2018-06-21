Дацюк не намерен завершать карьеру

Российский центральный нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургского СКА Павел Дацюк заявил, что не думает о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
"Насчет тренерской позиции пока не думал, и не хотелось думать об этом. Сезон достаточно длинный, пока думаю о том, чтобы хорошо отыграть этот год и добиться максимума, выжать все, что есть", — сказал Дацюк.
Дацюк дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз".
Ранее Александр Овечкин заявил, что переживания за сборную России на чемпионате мира по футболу прибавили ему седых волос.