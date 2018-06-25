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Российский хоккеист разбился насмерть
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Российский хоккеист разбился насмерть 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: hclada.ru
Бывший хоккеист тольяттинской «Лады» Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле. Ему было 32 года Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Коллектив «Лады» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. Огородников выступал в составе тольяттинцев в сезонах 2012/13 и 2013/14. На его счету 38 очков (20 заброшенных шайб и 18 голевых передач) в 88 матчах.
Также форвард успел поиграть в составе таких команд, как московское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» из Екатеринбурга и столичный ЦСКА. Минувший сезон россиянин провел в чемпионате Польши.
Огородников — чемпион мира среди юниоров (2004).
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