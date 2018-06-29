«Баффало» выиграл борьбу за вратаря «Сент-Луиса»

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон усилит «Баффало Сэйбрз», о чем сообщил портал The Athletic.

По информации источника, на игрока претендовали сразу восемь клубов НХЛ, но договорился Хаттон именно с «Баффало». Контракт будет подписан на три года.

В прошлом сезоне кипер провел 32 матча и парировал 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,09.

Канадец заменит в составе «Сэйбрз» шведа Робин Ленера, который в последние годы был основным стражем ворот команды, но руководство клуба приняло решение его заменить.