Худобин подпишет контракт с «Далласом»

СМИ: вратарь Худобин подпишет контракт с клубом НХЛ «Даллас»

Российский вратарь Антон Худобин подпишет соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в своем Twitter.

Подробности соглашения не сообщаются. За "Даллас" выступает российский нападающий Александр Радулов

В прошедшем сезоне Худобин выступал за "Бостон", он провел 31 игру в регулярном чемпионате, в которых одержал 29 побед, отражая 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,56. В минувшем сезоне Худобин впервые в карьере сыграл в матче плей-офф, когда заменил финна Тууку Раска в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Торонто". Худобин провел на льду 26 минут 37 секунд и отразил все восемь бросков по воротам, но команда проиграла встречу со счетом 3:4. В итоге "Бостон" выиграл серию со счетом 4-3, но уступил во втором раунде плей-офф клубу "Тампа— Бэй" (1-4).

Худобин играл в клубах "Миннесота" (2009-2011), "Бостон" (2011-2013, 2016-2018), "Каролина" (2013-2015) и "Анахайм" (2015/16). Всего в НХЛ голкипер сыграл 147 матчей в регулярных чемпионатах, одержав 135 побед, в среднем отражая 91,5% бросков, на счету Худобина шесть игр "на ноль".

В составе сборно России голкипер стал чемпионом мира 2014 года.