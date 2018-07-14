В день финала ЧМ синоптики обещают сильные грозы 

После 30-градусной жары в столицу пришли сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. МЧС советует обходить сегодня рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Кроме того, автовладельцам во время грозы ведомство рекомендует припарковаться и переждать стихию.
До конца субботы и в воскресенье в столичном регионе ожидаются локальные грозы. О том, какая погода будет 15 июля, когда Франция и Хорватия встретятся в «Лужниках» в финале чемпионата мира по футболу, Business FM рассказал корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Во второй половине дня внутримассовые грозы сохранятся, они будут носить локальный характер, но их частота и интенсивность будет не меньше той, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому вероятность того, что футболисты могут попасть в эту грозу, ну, это все можно будет сказать только завтра. Дело в том, что вот эти внутримассовые и масштабные метеорологические явления, к которым относится гроза, очень плохо предсказываются, и лучше всего их предскажут за два часа до их появления».
В воскресенье в Москве сохранится жара — до плюс 29 градусов.