В день финала ЧМ синоптики обещают сильные грозы

После 30-градусной жары в столицу пришли сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. МЧС советует обходить сегодня рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Кроме того, автовладельцам во время грозы ведомство рекомендует припарковаться и переждать стихию.

До конца субботы и в воскресенье в столичном регионе ожидаются локальные грозы. О том, какая погода будет 15 июля, когда Франция и Хорватия встретятся в «Лужниках» в финале чемпионата мира по футболу, Business FM рассказал корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Во второй половине дня внутримассовые грозы сохранятся, они будут носить локальный характер, но их частота и интенсивность будет не меньше той, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому вероятность того, что футболисты могут попасть в эту грозу, ну, это все можно будет сказать только завтра. Дело в том, что вот эти внутримассовые и масштабные метеорологические явления, к которым относится гроза, очень плохо предсказываются, и лучше всего их предскажут за два часа до их появления».

В воскресенье в Москве сохранится жара — до плюс 29 градусов.