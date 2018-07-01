На Панарина претендуют 10 команд НХЛ

Названы десять клубов НХЛ, заинтересованных в обмене Артемия Панарина

«Нет точного порядка, но «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Даллас», «Флорида», «Тампа», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Бостон» и «Нью-Джерси» заинтересованы в обмене с участием Панарина».

Напомним, ранее появилась информация, что Панарин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде. Россиянин также заявил, что не готов обсуждать с «Коламбусом» новый контракт. Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019-го.