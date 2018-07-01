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На Панарина претендуют 10 команд НХЛ
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Названы десять клубов НХЛ, заинтересованных в обмене Артемия Панарина 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере» рассказал, какие клубы НХЛ претендуют на нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
«Нет точного порядка, но «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Даллас», «Флорида», «Тампа», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Бостон» и «Нью-Джерси» заинтересованы в обмене с участием Панарина».
Напомним, ранее появилась информация, что Панарин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде. Россиянин также заявил, что не готов обсуждать с «Коламбусом» новый контракт. Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019-го.
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