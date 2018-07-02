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С Войнова сняли обвинения в домашнем насилии
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Суд в США удовлетворил ходатайство Вячеслава Войнова о снятии обвинений 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Высший суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство защитника Вячеслава Войнова о снятии с него обвинения в домашнем насилии.
В начале сезона-2014/15 двукратный обладатель кубка Стэнли Войнов был обвинён в нанесении побоев жене, а затем осуждён. После выхода из тюрьмы Вячеслав покинул США, не дожидаясь принудительной депортации, и провёл три сезона в составе СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году, а также выиграл олимпийское золото в составе сборной России.
Войнов рассчитывает вернуться в НХЛ. После снятия обвинений единственным препятствием остаётся бессрочная дисквалификация в НХЛ.
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