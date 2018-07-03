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Зоммер: футболистам сборной Швейцарии не хватило сил в концовке матча со шведами
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Зоммер: футболистам сборной Швейцарии не хватило сил в концовке матча со шведами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Игрокам сборной Швейцарии по футболу не хватило физических сил в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказал вратарь швейцарцев Янн Зоммер.
Сборная Швеции победила швейцарцев со счетом 1:0. В 1/4 финала шведы сыграют с победителем пары Англия — Колумбия.
"У нас стояла цель — выйти в 1/4 финала, мы очень старались, пытались прорваться через защиту [шведов], у нас не получилось, — сказал Зоммер. — Мне кажется, это был самый сложный матч, хотя у нас были хорошие шансы на победу. Во втором тайме шведы оказывали на нас очень большое давление, чувствовалась их сила, их команда очень сильная и терпеливая. Нам не хватило физических сил в конце".
Зоммер заявил, что видел момент голевого удара Форсберга, но не смог среагировать из-за рикошета. «Я видел момент удара, но касание защитника помешало. Удача была не на нашей стороне», — отметил вратарь.
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