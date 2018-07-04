Оправдание Войнова удивило американцев

Вячеслав Войнов пытается вернуться в НХЛ после обвинений в насилии

Защитник Вячеслав Войнов продолжает процесс своего возвращения в Национальную хоккейную лигу. 2 июля суд Лос-Анджелеса рассмотрел дело россиянина и снял с Войнова обвинение в бытовом насилии, что стало неожиданностью для большинства североамериканской общественности. Теперь вернуться в НХЛ ему мешает только внутренняя дисквалификация лиги, которая пока не торопится отпускать Войнову грехи.

Обвинения сняты

Конфликт в семье Войнова произошёл в октябре 2014 года, когда он и его супруга Марта Варламова стали героями полицейских сводок. Сообщения правоохранительных органов тогда сильно напоминали репортажи криминальной хроники: Войнов, вернувшись с вечеринки в честь Хэллоуина, несколько раз ударил женщину в лицо, повалил на пол, а затем толкнул на висящий на стене телевизор. Полицейских вызвали соседи, услышав женские крики, и результатом разбирательств стало задержание Вячеслава.

«Моя кровь была по всей спальне и ванной. Это уже не в первый раз», — написала Марта в полицейском отчёте, однако затем супруга заявила о том, что всё произошло случайно и отказалась давать показания в суде.

Первоначально судья Верховного суда Лос-Анджелеса Эрик Тейлор приговорил Войнова к 90-дневному тюремному заключению, годовому курсу специальной социальной программы для обвиняемых в бытовом насилии, восьмичасовым общественным работам и трёхлетнему испытательному сроку. После освобождения из тюрьмы в Сил-Бич Войнов был взят под стражу сотрудниками иммиграционной службы, а затем объявил о своих планах добровольно покинуть США, где он находился по специальной временной визе для спортсменов. Тогда Вячеслав не признал свою вину по обвинениям в насилии и не стал дожидаться продолжения разбирательств, которые грозили ему депортацией. Нынешний оправдательный вердикт говорит о том, что то решение оказалось стопроцентно верным, и Войнов, избежав серьёзных проблем, может продолжить свою заокеанскую карьеру.

А как же победное шампанское?

«Мы считаем что господин Войнов заслужил уважение суда и выполнил все условия испытательного срока», — сказал адвокат россиянина Блэр Берк на слушаниях в минувший понедельник.

Примечательно, что сам Вячеслав на заседание не явился, однако адвокаты представили дело в самом выгодном для него свете: Берк представил доказательства, что Войнов дважды выполнил требования местной общины и полностью соответствовал ограничениям, наложенным на него судом.

С заявлениями адвоката были согласны далеко не все. Так, юрист со стороны обвинения Фрэнк Данник утверждал, что Войнова нельзя было надлежащим образом контролировать на протяжении трёх последних лет, так как он находился в России, где выступал за питерский СКА. «Нет реальной возможности отследить, выполнял ли Войнова хоть одно из предписанных требований. Я уже говорил в суде, что полагать, будто он их выполняет, находясь на другом конце света, это самый настоящий фарс. Суд не имеет возможности это контролировать», — заявил Данник, но потерпел поражение. Войнову помогло прецедентное право, распространённое в Северной Америке: судья Тейлор заявил, что этот случай ничем не отличается от аналогичных происшествий с точки зрения соблюдения требований суда за пределами Штатов. «У меня уже было несколько таких дел», — сказал Тейлор, и после этого и Данник, и адвокат Войнова отказались от дополнительных комментариев. Одним из интересных пунктов, которые Вячеслав должен был выполнять, был полный запрет на покупку и употребление алкоголя.

Сомнения высказал и врач, который провёл с Войновым 28 консультаций по вопросам насилия в семье. «У этой пары наблюдается недостаток эмоциональной осведомлённости и трудности с эффективностью общения», — значится во врачебном заключении для суда. По словам доктора, этого количества консультаций было недостаточно для снятия обвинений в адрес Вячеслава, который, несмотря на пугающие обвинения, и до этого имел возможность находиться на территории США. Пользуясь гостевой визой, Войнов прошлым летом лёг на операцию в Денвере. Он продолжает оставаться в браке с Мартой, у пары есть двое детей.

«Держитесь от Войнова подальше»

Так или иначе, но решение суда было принято в пользу россиянина, которому теперь предстоит убедить ведомство Гэри Беттмэна отменить бессрочную дисквалификацию, а заодно грамотно составить тактику поведения перед заокеанской прессой. Журналисты уже начали кампанию против возвращения Войнова в НХЛ.

«Тот, кто подпишет Войнова, должен быть готов к серьёзной «жаре» в социальных сетях. Из-за этих тонких моментов интерес к нему может быть сильно ограничен», — отмечал в середине июня обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман и оказался прав. Первую бомбу в Вячеслава кинул репортёр Chicago Sun-Times Марк Лазерус, написавший, что все должны держаться от Войнова подальше, хотя это талантливый праворукий защитник. «Если в „Блэкхоукс“ даже просто думают о том, чтобы пригласить Войнова, я иду организовывать акцию протеста у стадиона, прямо напротив статуи Бобби Халла. Кто со мной?», — вторил Лазерусу коллега Марк Поташ. О том, что Халл-старший в своё время был обвинён в том же самом, что и Войнов, в Чикаго как-то подзабыли. «Муж хотел сбросить меня с балкона, это случилось во время отпуска на Гавайях. Я выглядела ужасно, меня сильно избили. Бобби бросил меня через плечо, бросил меня в комнату и продолжил бить меня. Он взял мою туфлю — со стальным каблуком — и продолжил бить меня ей по голове. Я была залита кровью. И я помню как он держал меня над балконом и хотел выбросить и я думала, что это — конец», — рассказывала в своих воспоминаниях бывшая супруга Халла фигуристка Джоан Маккей.

Очень быстро последовало опровержение информации о том, что Войновым интересуется «Монреаль Канадиенс»: для генерального менеджера Марка Бержевена , который и без того не пользуется большим уважением у болельщиков, подобная сделка могла стать роковой. «Нет сомнений, что „Даллас“ должен избегать вариантов с Войновым. Как и любая команда НХЛ. Если бы мы жили в вакууме, тогда им бы интересовался каждый клуб, потому что Войнов — талантливый защитник в расцвете сил. Но мы живём в мире, где Вячеслава обвиняют в зверском преступлении. Мы живём в мире, где НХЛ проводит парад Патрика Кейна , как будто всё в порядке, а ведь он был арестован после драки в такси в Баффало, недосчитавшись сдачи. В мире, где федерация хоккея США наняла Джона Ванбисбрука, который был замечен в расистских высказываниях. В мире, где помощника генменеджера „Оттавы“ обвиняют в домогательствах. Хоккей просто должен стать лучше, и начать стоит прямо сейчас. Не давайте Войнову возможность вернуться в НХЛ. У него есть золотая олимпийская медаль, его имя выгравировано на Кубке Стэнли. Этого больше, чем достаточно. Пусть Войнов останется в России», — считает обозреватель Dallas News Джош Лайл.

Итоговое решение о возвращении Вячеслава в североамериканский хоккей будет зависеть от руководства НХЛ. Гэри Беттмэн имеет полномочия инициировать заседание, на котором дисквалификация Войнова может быть снята. Нет сомнений, что комиссар НХЛ, выдержав свою фирменную паузу, через какое-то время так и сделает, а сам вердикт будет обрамлён заявлениями о недопустимости насилия и заверениями в полной благонадёжности всех хоккеистов. Вот тут и настанет час истинной проверки принципов для тех, кто с таким жаром обсуждает чужие ошибки.