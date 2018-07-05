«Адмирал» продолжит выступать в КХЛ в сезоне-2018/19

Владивостокский "Адмирал" сохранит место в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В начале марта глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал ТАСС , что перед действующими игроками клуба долги до 1 февраля были погашены, хоккеисты, которые покинули клуб, начали получать компенсации. Позднее стало известно, что клуб по-прежнему имеет долги по зарплате перед игроками за предыдущий сезон. В конце марта президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига оштрафовала "Адмирал" за непогашенные долги за декабрь прошлого года в размере 20% от суммы задолженности.

"Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в 11-м сезоне КХЛ "Адмирал" сохранил свое место в высшем эшелоне отечественного хоккея, — говорится в сообщении. — Таким образом, слухи, что приморская команда будет переведена в Высшую хоккейную лигу или Азиатскую лигу, оказались несостоятельными".

"Адмирал" был основан в 2013 году, с сезона-2013/14 клуб выступает в КХЛ. В прошлом сезоне владивостокский клуб занял 11-е место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 56 играх, и не вышел в плей-офф.