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«Адмирал» продолжит выступать в КХЛ
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«Адмирал» продолжит выступать в КХЛ в сезоне-2018/19 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Владивостокский "Адмирал" сохранит место в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В начале марта глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал ТАСС, что перед действующими игроками клуба долги до 1 февраля были погашены, хоккеисты, которые покинули клуб, начали получать компенсации. Позднее стало известно, что клуб по-прежнему имеет долги по зарплате перед игроками за предыдущий сезон. В конце марта президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига оштрафовала "Адмирал" за непогашенные долги за декабрь прошлого года в размере 20% от суммы задолженности.
"Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в 11-м сезоне КХЛ "Адмирал" сохранил свое место в высшем эшелоне отечественного хоккея, — говорится в сообщении. — Таким образом, слухи, что приморская команда будет переведена в Высшую хоккейную лигу или Азиатскую лигу, оказались несостоятельными".
"Адмирал" был основан в 2013 году, с сезона-2013/14 клуб выступает в КХЛ. В прошлом сезоне владивостокский клуб занял 11-е место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 56 играх, и не вышел в плей-офф.
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