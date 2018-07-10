Овечкин поел икры из Кубка Стэнли

Хоккеист привез трофей в Москву, где была организована приватная вечеринка. Во время мероприятия была сделана видеозапись, на которой видно, что чаша Кубка Стэнли заполнена черной икрой.

Видео в твиттере опубликовал аккаунт Nate.

"Овечкин буднично накладывает себе икры из Кубка Стэнли", — гласит подпись к видео. Ovi just casually dishing up some black caviar right out of the Cup pic.twitter.com/pV0qH5DKNe— Nate (@BarstoolNate) 8 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли.