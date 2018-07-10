Овечкин поел икры из Кубка Стэнли 

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поел икры из завоеванного Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Хоккеист привез трофей в Москву, где была организована приватная вечеринка. Во время мероприятия была сделана видеозапись, на которой видно, что чаша Кубка Стэнли заполнена черной икрой.
Видео в твиттере опубликовал аккаунт Nate.
"Овечкин буднично накладывает себе икры из Кубка Стэнли", — гласит подпись к видео.
Ovi just casually dishing up some black caviar right out of the Cup pic.twitter.com/pV0qH5DKNe— Nate (@BarstoolNate) 8 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли.