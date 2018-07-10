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Овечкин поел икры из Кубка Стэнли
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Овечкин поел икры из Кубка Стэнли 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поел икры из завоеванного Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Хоккеист привез трофей в Москву, где была организована приватная вечеринка. Во время мероприятия была сделана видеозапись, на которой видно, что чаша Кубка Стэнли заполнена черной икрой.
Видео в твиттере опубликовал аккаунт Nate.
"Овечкин буднично накладывает себе икры из Кубка Стэнли", — гласит подпись к видео.
Ранее сообщалось, что пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли.
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