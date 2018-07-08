Ещё
Овечкин прогулялся с Кубком Стэнли по Красной площади
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин сфотографировался с Кубком Стэнли на Красной площади 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, который привез Кубок Стэнли в Москву, прогулялся и сфотографировался с трофеем на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В субботу Кубок Стэнли, который Овечкин в составе "Вашингтона" выиграл по итогам сезона-2017/18, был выставлен игроком в фан-зоне чемпионата мира по футболу, а затем — в Новогорске на базе московского хоккейного клуба "Динамо", воспитанником которого является Овечкин. На базе "Динамо" трофей смогли увидеть дети из спортивных школ.
В воскресенье Овечкин привез Кубок Стэнли на Красную площадь. Это было неофициальное мероприятие. Форвард пронес трофей от Манежной площади практически до Спасской башни. Там он остановился и сделал несколько фотографий с Кубком.
Чем дальше Овечкин проходил по площади, тем больше болельщиков его окружало, с Кубком Стэнли он был без охраны. Каждый раз, когда он поднимал трофей над головой, собравшиеся скандировали "Ови, мы гордимся тобой, Россия тебя любит".
Все это время Кубок Стэнли находился в руках у хоккеиста. "Сейчас мне кажется, что он совсем не тяжелый", — сказал Овечкин ТАСС.
В предыдущий раз в Москве Кубок Стэнли побывал год назад, когда в столицу его привезли нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен на обозрение в Музее хоккея.
ТАСС: последние новости
Овечкин не удивлен результатом сборной России по футболу на ЧМ ЦСКА и СКА проведут вынесенные матчи КХЛ в Вене и Цюрихе Российский форвард Котков подписал контракт с клубом НХЛ "Сан-Хосе"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA60
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ40
Федун назвал главное разочарование в сборной49
Украина вступилась за хорватского футболиста437
Уткин посочувствовал Виде16
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение