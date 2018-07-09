Овечкин в Москве спасся пивом

Пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли

Об этом написала обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

"Немного поговорила с Овечкиным. Александр подтвердил, что его руки устали после ношения Кубка Стэнли по всей Москве. Впрочем, он отметил: "После пары бутылочек пива я чувствую себя довольно хорошо", — написала Хуршудян в в своем официальном аккаунте в твиттере.

Накануне спортсмен привез Кубок Стэнли на базу московского хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске. Там трофей смогли увидеть ученики спортивных школ.

Ранее сообщалось, что Овечкин прогулялся по Красной площади с Кубком Стэнли.