Бузова едва не разбила главный трофей Овечкина

Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли

Накануне Бузова опубликовала на своем YouTube-канале очередной выпуск видеоблога «Ольга Бузова — Live». Одним из событий, о котором певица и телеведущая решила поведать своим поклонникам, стала вечеринка в Москве, устроенная Овечкиным.

С собой в российскую столицу хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» привез Кубок Стэнли, выигранный им в начале июня. Овечкин позволил Бузовой поднять массивный трофей над головой, как это делают все победители плей-офф Национальной хоккейной лиги

«Она держит, она держит», — сообщил хоккеист на камеру.

Именно в этот момент кубок, оказавшийся слишком тяжелым для Бузовой, начал падать из ее рук, однако Овечкин все-таки успел подхватить его, оставив трофей, за который боролся 13 лет, в целости.