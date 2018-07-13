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Бузова едва не разбила главный трофей Овечкина
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Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли 

Рамблер 13 июля 2018
Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова чуть не лишила хоккеиста Александра Овечкина выигранного им Кубка Стэнли.
Накануне Бузова опубликовала на своем YouTube-канале очередной выпуск видеоблога «Ольга Бузова — Live». Одним из событий, о котором певица и телеведущая решила поведать своим поклонникам, стала вечеринка в Москве, устроенная Овечкиным.
>> Овечкин поел икры из Кубка Стэнли
С собой в российскую столицу хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» привез Кубок Стэнли, выигранный им в начале июня. Овечкин позволил Бузовой поднять массивный трофей над головой, как это делают все победители плей-офф Национальной хоккейной лиги
«Она держит, она держит», — сообщил хоккеист на камеру.
Именно в этот момент кубок, оказавшийся слишком тяжелым для Бузовой, начал падать из ее рук, однако Овечкин все-таки успел подхватить его, оставив трофей, за который боролся 13 лет, в целости.
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