Канадский нападающий Кайл Чипчура вернулся в «Слован»

Братиславский «Слован» в своём официальном «твиттере» сообщил о заключении контракта с канадским нападающим Кайлом Чипчурой . Соглашение рассчитано на один сезон.

32-летний Чипчура начинал свою карьеру в КХЛ в «Словане» в сезоне-2016/17. Тогда в 59 матчах регулярного чемпионата Кайл забросил 13 шайб и сделал 16 результативных передач. Минувший сезон хоккеист провёл в «Куньлунь Ред Стар», где в 56 играх «регулярки» сумел отметиться 11 (5+6) баллами. Всего за карьеру в лиге Чипчука забросил 18 шайб и сделал 22 голевые передачи в 115 встречах.

Ранее стало известно, что к переходу в клуб из столицы Словакии близкок бывший ассистент капитана финского ТПС.