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Канадский нападающий Кайл Чипчура вернулся в «Слован»
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Канадский нападающий Кайл Чипчура вернулся в «Слован» 

Чемпионат.com 1 час назад
Братиславский «Слован» в своём официальном «твиттере» сообщил о заключении контракта с канадским нападающим Кайлом Чипчурой. Соглашение рассчитано на один сезон.
32-летний Чипчура начинал свою карьеру в КХЛ в «Словане» в сезоне-2016/17. Тогда в 59 матчах регулярного чемпионата Кайл забросил 13 шайб и сделал 16 результативных передач. Минувший сезон хоккеист провёл в «Куньлунь Ред Стар», где в 56 играх «регулярки» сумел отметиться 11 (5+6) баллами. Всего за карьеру в лиге Чипчука забросил 18 шайб и сделал 22 голевые передачи в 115 встречах.
Ранее стало известно, что к переходу в клуб из столицы Словакии близкок бывший ассистент капитана финского ТПС.
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