Главный волшебник российского хоккея

Дацюк родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Интерес к хоккею ему привил отец, Валерий , который привел пятилетнего сына на дворовую коробку. В восьмилетнем возрасте Дацюк начал заниматься в СДЮШОР "Юность". Первым тренером будущей звезды был Валерий Голоухов, ранее воспитавший Алексея Яшина Николая Хабибулина . Первым профессиональным клубом Дацюка стал екатеринбургский "Спартак" , в котором он дебютировал в 18 лет. В том сезоне молодой хоккеист провел за взрослую команду 36 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач.

С 1997 года Дацюк выступал за "Динамо-Энергию" под руководством Владимира Крикунова. Хоккеист провел в команде три сезона. По итогам первого из них команда вылетела из высшего дивизиона российского хоккея, но спустя год сумела вернуться туда, в том числе и благодаря Дацюку. За сезон он набрал 44 очка (21 шайба + 23 передачи) в 35 матчах.

"Как и все талантливые ребята, Павел был с детства беззаветно предан хоккею. Он готов был часами тренироваться, играть, с шайбой не расставался. Я его взял, когда он был мальчишкой, 17 или 18 лет. Мне его посоветовали. Я его взял на предсезонный сбор, мы пошли сначала не на лед, а в футбол играть. И я еще на футбольном поле посмотрел, что он очень координированный, техничный, мяч буквально прилипал к ногам, очень быстро соображал. Я сначала увидел, как он играет в футбол, а потом пошли на лед. У него не было мощи, но со стороны игрового мышления и техники все в полном порядке. Поэтому он сразу же попал в состав", — вспоминает Крикунов.

Дебют в сборной

В 1998 году Дацюк был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройтом" под общим 171-м номером, а в 1999-м дебютировал за сборную России. Свой первый матч за национальную команду он провел на Кубке Карьяла со шведами. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу российской сборной, а Дацюк отметился результативной передачей.

"Я уговаривал главного тренера Александра Якушева взять его в сборную. Якушев мне говорил: "Да ты что, у меня целая селекционная служба, мы всех знаем". А я ему говорю: "Возьми, у тебя такого центрального нападающего нет". Когда он Пашу взял, был удивлен, говорит, куда эта моя селекционная служба смотрела. Он впервые выступил за сборную, а когда приехал, его сразу травмировали".

В 2000 году Дацюк перешел в одну из сильнейших на тот момент команд России — казанский "Ак Барс". Туда же переместился и Крикунов. В сезоне-2000/01 Дацюк набрал 27 очков (9 шайб + 18 передач) в 42 матчах регулярного чемпионата и был вызван в сборную России на чемпионат мира. В семи матчах он сделал четыре голевые передачи, а россияне в 1/4 финала уступили шведам со счетом 3:4. По окончании турнира молодой россиянин принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

Достижения в НХЛ

Руководству "Детройта" очень понравилось мастерство Дацюка, но физические кондиции вызывали опасения — рост всего 178 сантиметров. Американские специалисты не были уверены, что россиянин сможет выступать в НХЛ. Но после попадания в систему "Детройта" Дацюк еще нарастил мышечную массу. У российского хоккеиста были другие сильные качества, которые помогли ему быстро адаптироваться к североамериканскому хоккею.

"Я ему посоветовал поехать в НХЛ, — отметил Крикунов. — Сказал, что пора, время пришло. Он раздумывал, стоит или нет, но я ему сказал, что надо ехать, и он послушал. Он очень координирован, у него колоссальное чувство дистанции, и поэтому попасть по нему очень тяжело. Он всегда успевал уйти от силового контакта, его было очень сложно поймать. Когда он приехал в тренировочный лагерь "Детройта", главный тренер Скотти Боумэн сидел на трибуне, наблюдал за тренировкой и сразу сказал: "Так, вот этого мальчика (Дацюка) сразу сюда, в основной состав". И взял".

"Все игроки небольшого роста куют свой характер в детстве. То воспитание, которое он получил, помогло ему проявить себя в полной мере на уровне грандов. Это доказательство того, что не антропометрические данные определяют успех, а характер и сердце. Я считаю, что это те качества, которыми он обладал и развил в себе в детском возрасте. Это отличный пример для детей и родителей, чтобы они не боялись и давали возможность ребенку себя реализовать в спорте", — уверен Быков.

В дебютном сезоне в НХЛ Дацюк набрал 35 очков (11 голов + 24 передачи) в регулярном чемпионате. В плей-офф российский хоккеист забросил три шайбы и сделал столько же результативных передач, а "Детройт" завоевал Кубок Стэнли. По ходу сезона Дацюк принял участие в Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где завоевал бронзовые медали. Россиянин провел в составе "Детройта" 14 сезонов (2001–2016).

В сезоне-2004/05 в НХЛ случился локаут, и Дацюк выступал за московское "Динамо", которое возглавлял Владимир Крикунов. Динамовцы сумели стать чемпионами страны, а Дацюк стал обладателем "Золотой клюшки", приза лучшему игроку регулярного чемпионата, и забросил больше всех шайб в плей-офф (шесть), за что получил приз "Мастер плей-офф".

"Он сам приехал к нам в "Динамо". Там даже и не обсуждалось, что он пойдет в другой клуб. Серьезной травмы у него не было, но во время регулярного чемпионата лечился. А в плей-офф показал свой лучший хоккей", — вспоминает Крикунов.

6 апреля 2007 года Дацюк подписал новый контракт с "Детройтом" на семь лет стоимостью почти $47 млн, а в 2008-м выиграл свой второй Кубок Стэнли. Помимо дважды выигранного главного командного трофея Дацюк за карьеру в НХЛ отметился и индивидуальными достижениями. Четыре раза он становился обладателем "Леди Бинг Трофи" (2006, 2007, 2008, 2009) — трофея, ежегодно присуждаемого игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Трижды выигрывал "Фрэнк Дж. Селки Трофи" (2008, 2009, 2010) — приз лучшему нападающему НХЛ, дважды "Харламов Трофи" (2011, 2013) — приз лучшему российскому легионеру НХЛ. Трижды становился участником Матча звезд (2004, 2008, 2012).

Член Тройного золотого клуба

Многие отмечали высочайшее индивидуальное мастерство и технику Дацюка. Он был одним из лучших по исполнению буллитов и одним из самых интеллектуальных игроков НХЛ. Болельщики до сих пор называют его волшебником.

"Спорт привлекает не только своим зрелищем, но и артистизмом и впечатляет людей мастерством их исполнителей. Павел — один из таких примеров. Не зря его называют волшебником, кудесником и прочими эпитетами. Я присоединяюсь к этим словам и считаю, что благодаря таким игрокам наш хоккей становится интереснее как зрелище и привлекает все больше зрителей и мальчишек к занятиям хоккеем", — отмечает Быков.

В 2012 году Дацюк впервые стал чемпионом мира, а в сезоне-2012/13 в НХЛ случился очередной локаут. На этот раз он продлился до января, Дацюк выступал за московский ЦСКА. По окончании своего контракта с "Детройтом" в 2016 году Павел вернулся в Россию и пополнил ряды петербургского СКА. В составе клуба с берегов Невы он стал обладателем Кубка Гагарина — 2017. В 2018 году Дацюк завоевал золото Олимпийских игр в Пхёнчхане, тем самым став членом Тройного золотого клуба. В него входят хоккеисты, выигравшие чемпионат мира, Кубок Стэнли и Олимпиаду.

Контракт Дацюка со СКА истекает по окончании следующего сезона. Очевидно, что карьера великого нападающего близится к завершению. Он проводит мастер-классы и тренерские лагеря для детей.

"Станет ли он тренером, зависит от его желания, возможностей, от того, как он почувствует эту профессию. Он проводит тренерские лагеря для детей — это уже первый позитивный момент, который позволяет надеяться на то, что он приближается к карьере тренера. У него есть все качества, потому что он человек воспитанный, с большим опытом, знает, как нужно преподать материал. У него хватит и образования, и опыта, чтобы проявить себя и в этой профессии. Но все зависит от его желания", — подчеркнул Быков.

Пример для молодежи

Быков кроме хоккейных качеств отметил и человеческие. "Дацюк — очень эрудированный и воспитанный человек. Это хороший пример для подрастающей молодежи. С ним очень приятно общаться. Я очень рад, что судьба свела меня с таким великим игроком и нам посчастливилось работать вместе", — сказал Быков.

Дацюк дважды женат. Со своей первой избранницей, Светланой, он познакомился в Екатеринбурге, и в 2002 году у них родилась дочь Елизавета. В 2010 году Павел и Светлана развелись, а в 2018-м Дацюк женился на новой возлюбленной, Марии. У пары двое детей — Василиса (2014 г. р.) и Павел (2017 г. р.).

"Хочу пожелать, чтобы у Павла в дальнейшей жизни все было так же хорошо, как и в карьере, чтобы в семье было все благополучно и все были здоровы", — сказал Крикунов.