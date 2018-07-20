СКА поздравил Павла Дацюка с юбилеем

Хоккейный клуб СКА в своём «твиттере» поздравил нападающего Павла Дацюка с днём рождения. Сегодня, 20 июля, прославленному российскому хоккеисту исполнилось 40 лет.

«Сегодня юбилей отмечает нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк! Павел Валерьевич — единственный в мире хоккеист, который выиграл и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. С днём рождения, капитан!», — сообщается в официальном «твиттере» санкт-петербургской команды.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.