Панарина оскорбило награждение российских футболистов

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказался по поводу званий заслуженных мастеров спорта для футболистов сборной РФ. Об этом сообщает «Советский спорт».

Спортсмен отметил, что хотел прокомментировать эту тему в Instagram, как это сделала волейболистка Екатерина Гамова , но его отговорили. Также он не хотел портить настроение футболистам.

«Мне самое непонятное — как можно за восьмое место давать? Это даже не пятое. Хотя за пятое тоже по идее нельзя», — удивился Панарин.

Хоккеист назвал это несправедливым. Он подчеркнул, что ему стало обидно за представителей менее популярных видов спорта, которые точно так же переживают, получают травмы и сталкиваются с проблемами.

После ЧМ-2018 игроки сборной России, дошедшие до четвертьфинала турнира, получили звания ЗМС. Гамова писала в своем Instagram, что отношение к спортсменам в России «странно-разное». Она отметила, что кому-то для получения звания нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпиады, а кто-то получает звание всего лишь за выход в 1/4 финала. Гамова выразила сожаление, что звание ЗМС обесценивают.