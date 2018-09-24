«Ак Барс» одержал победу над «Сибирью»

«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв «Ак Барсу»

Казанский "Ак Барс" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает четвертое место, набрав 14 очков. "Сибирь" не набрала ни одного очка и замыкает таблицу конференции.

В следующем матче "Ак Барс" примет пекинский "Куньлунь", "Сибирь" в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 26 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Трактор" (Челябинск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 0:5;

"Нфтехимик" (Нижнекамск) — "Куньлунь" (Пекин) — 0:2;