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«Ак Барс» одержал победу над «Сибирью»
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«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв «Ак Барсу» 

ТАСС + ещё 97 15 часов назад
Фото: ТАСС
Казанский "Ак Барс" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28) и Роб Клинкхаммер (43). У проигравших отличились Шарль Бертран (7) и Даниил Романцев (33). "Сибирь" потерпела 10-е поражение подряд в КХЛ, повторив антирекорд по числу поражений на старте сезоне. Столько же поражений было у подольского "Витязя" в сезоне-2010/11.
В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает четвертое место, набрав 14 очков. "Сибирь" не набрала ни одного очка и замыкает таблицу конференции.
В следующем матче "Ак Барс" примет пекинский "Куньлунь", "Сибирь" в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 26 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
"Трактор" (Челябинск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 0:5;
"Нфтехимик" (Нижнекамск) — "Куньлунь" (Пекин) — 0:2;
"Авангард" (Омск) — "Амур" (Хабаровск)  — 4:3 ОТ.
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