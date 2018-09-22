«Салават Юлаев» в Уфе разгромил «Барыс»

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«Салават Юлаев» забросил семь шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ 

RT на русском + ещё 31 22 сентября 2018
Фото: hcbarys.kz
Уфимский «Салават Юлаев» одержал крупную победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 7:3.
В составе уфимской командой шайбы забросили Дмтрий Кугрышев, дважды Теэму Хартикайнен, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен. Швед Умарк забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ.
У «Барыса» отличились Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.
«Салават Юлаев» набрал 13 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ, «Барыс» с девятью баллами расположился на седьмой строчке.
Ранее казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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