«Салават Юлаев» в Уфе разгромил «Барыс»

«Салават Юлаев» забросил семь шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал крупную победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:3.

«Салават Юлаев» набрал 13 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ, «Барыс» с девятью баллами расположился на седьмой строчке.

Ранее казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.