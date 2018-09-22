Знарок «требует» миллионы евро. Кто-то не хочет видеть его в КХЛ

Сам тренер готов вернуться к работе, но против него развернули информационную войну.

С чего всё началось

В некоторых СМИ появилась информация о встрече Олега Знарка с руководством московского «Динамо». Якобы на этой встрече Знарок запросил у руководства бело-голубых зарплату в несколько миллионов долларов и бонусы за каждый пройденный раунд в плей-офф.

По информации источника СЭ, тренер требует 2 миллиона евро за работу до конца сезона, а также рассчитывает получить по миллиону за каждый пройденный раунд плей-офф. Кроме того, Знарок хочет сам собрать тренерский штаб.

В самом клубе уже опровергли факт переговоров со Знарком.

Что сказал Знарок

«Конечно, я просто возмущён этой информацией, потому что она не соответствует действительности. Некоторые «доброжелатели» просто не хотят, чтобы я работал в лиге, поэтому и называют подобные суммы. У меня вообще не было никакой встречи с руководством «Динамо», но я хочу работать в КХЛ. Мне на данный момент вообще никто не предлагал работать в клубе, чтобы я мог диктовать какие-то суммы.

Сейчас ведь речи не идёт, готов ли я работать в топ-клубе или команде средней руки, я просто хочу вернуться к работе. И вопрос состоит в том, что сейчас определённые люди пытаются отпугнуть руководство команд от моей кандидатуры. Называются суммы, о которых речь не может идти в принципе. Я хочу ещё сказать, что к тому же подобными цифрами мне пытаются создать негативный имидж в глазах болельщиков. Мол, смотрите, какие деньги он просит. Это просто смешно, потому что в КХЛ вообще таких сумм не бывает. Не знаю, кем надо быть, чтобы о таких цифрах рассуждать».

Комментарий адвоката Знарка

Адвокат заслуженного тренера России Знарка Пётр Приходько прокомментировал информацию о переговорах с московским «Динамо».

«Информация о переговорах Олега Валерьевича с московским «Динамо» не соответствует действительности. Указанные цифры в отношении запросов тренера выглядят фантастическими в условиях современной экономики. На мой взгляд, кто-то явно пытается дискредитировать руководство московского клуба и тренера. Источнику подобной информации необходимо поднимать свой профессионализм не за счёт распространения таких слухов, которые бьют по имиджу самого успешного тренера в России», — сказал Приходько.

Что говорят в «Динамо» о результатах команды

Председатель cовета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал выступление команды на старте нынешнего сезона.

«С искренним сожалением приходится констатировать разочарование игрой нашего клуба. Эти спортивные результаты в крайней степени противоречат оптимистичным заявлениям менеджмента клуба перед началом чемпионата КХЛ. Менеджменту были даны все полномочия по комплектованию команды, формированию тренерского штаба, распоряжения финансами, клуб был в идеальном финансовом состоянии. Совет директоров ни в коей мере не вмешивался в спортивный и тренировочный процессы. Компетентность менеджмента в том и заключается, чтобы, имея в руках все ресурсы, выстроить игру команды соответственно её уровню и затраченным средствам», — цитирует Воронина ТАСС

А вот что сказал перед матчем со СКА генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев

«Кредит доверия Воробьёву? Знаете, я давно уже в хоккее, в «Торпедо» 12 лет отработал. Я никогда не был сторонником спонтанных решений по этому вопросу. Здесь можно только всё напортить команде. На данный момент у ребят настроение: «Мы с тренером. Мы победим. Мы докажем».

Сейчас это самое главное. Если своим сапогом туда влезать, то можно всё напортить. Когда все вместе в нашей динамовской семье уже достигнем какого-то решения, тогда и будем его принимать. А пока команда поддерживает Воробьёва, глаза горят, все стараются. Посмотрите, сколько индивидуальной игры, у нас никогда такого не было. Все стараются исправить ситуацию. Ребята не трусят, не прячут глаз, просто сейчас не всё получается», — сказал Шанцев.