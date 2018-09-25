Новый талисман клуба НХЛ напугал поклонников хоккея

Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" представила нового талисмана команды Гритти, сообщает "Советский спорт"

JUST IN: @NHLFlyers introduce new official team mascot named Gritty

What do you think? pic.twitter.com/DIgrfPmdXX— FOX 29 (@FOX29philly) 24 сентября 2018 г. Странное двухметровое существо имеет рыжую шерсть, длинную бороду и пугающий взгляд. Новый маскот уже стал героем мемов в соцсетях.

Did a background check on Gritty and here is what we found… pic.twitter.com/HuR29OHybW— Bob Kelly (@BobKellyFOX29) 25 сентября 2018 г.

sleep tight, gritty pic.twitter.com/bVvM1E8ZJW— Josh Billinson (@jbillinson) 25 сентября 2018 г. Пользователи сравнивают его с клоуном Пеннивайзом из кинофильма "Оно", созданного по произведению Стивена Кинга , а также с куклой Чакки из одноименного фильма ужасов.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии по футболу представила свой новый талисман, которым стал робот-трансформер по имени Ваяр.