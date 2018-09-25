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Новый талисман клуба НХЛ напугал поклонников хоккея
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Новый талисман клуба НХЛ напугал поклонников хоккея 

Газета.Ru + ещё 4 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" представила нового талисмана команды Гритти, сообщает "Советский спорт".
Странное двухметровое существо имеет рыжую шерсть, длинную бороду и пугающий взгляд. Новый маскот уже стал героем мемов в соцсетях.
Пользователи сравнивают его с клоуном Пеннивайзом из кинофильма "Оно", созданного по произведению Стивена Кинга, а также с куклой Чакки из одноименного фильма ужасов.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии по футболу представила свой новый талисман, которым стал робот-трансформер по имени Ваяр.
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