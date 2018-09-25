Овечкин рассказал о своем новорожденном сыне

Российский форвард "Вашингтона" и действующий обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин рассказал о том, как изменилась его жизнь после рождения сына, сообщает RMNB.

"Пол ребенка мы узнали, когда Настя была на втором, третьем или четвертом месяце беременности. Мы очень хотели знать заранее пол ребенка. И я очень счастлив, что у нас родился сын. Я был счастлив увидеть его на УЗИ, а когда Настя родила, я заплакал. Это были искренние эмоции, которые я испытал в тот момент. Ты не думаешь о том, плакать тебе или нет, слезы сами собой текли из глаз. Самое главное сейчас — он здоров, вся семья здорова, и все хорошо", — сказал Овечкин.

Корме того, россиянин признался, что все детские хлопоты сейчас легли на плечи его супруги.

"Настя сама занимается сыном. Кроме того, сейчас у нас живет моя мама, а еще мы нашли няню. Скоро стартует сезон, я должен быть в хорошей форме и высыпаться. Сын понимает, что ему нужно вести себя тихо по ночам", — пошутил Овечкин.

Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) намерены запретить пить из Кубка Стэнли в "стиле Овечкина".