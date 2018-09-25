Ещё
«Металлург» дома обыграл «Северсталь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Металлург» дома обыграл «Северсталь» 

LiveSport.Ru + ещё 7 9 часов назад
Фото: ХК «Металлург»
В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе победителей шайбы на счету у Андрея Чибисова и Владислава Калетника. В составе «Северстали» шайбу забросил Картер Эштон.
«Магнитка» с 12-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на седьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков.
Следующим соперником «Металлурга» станет московское «Динамо», а «Северсталь» сыграет против «Автомобилиста».
LiveSport.Ru: последние новости
ЦСКА по буллитам победил «Сочи» «Салават Юлаев» забросил пять безответных шайб «Трактору» Форвард «Бостона» Джионта завершил карьеру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две олимпийские чемпионки поженились157
Олимпиада вернется в Сочи73
Защитник «Локомотива» попал в список худших футболистов
«Аршавин не отец моим детям»87
Тетя Глушакова рассказала о съемках в сауне и разводе9
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
00:50
WADA пригрозило России новыми санкциями
Летние виды спорта
03:14
Чемпиона ОИ напугали угрозы смерти от русских
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение