«Металлург» дома обыграл «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

«Магнитка» с 12-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на седьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков.

Следующим соперником «Металлурга» станет московское «Динамо», а «Северсталь» сыграет против «Автомобилиста».