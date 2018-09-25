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ЦСКА по буллитам победил «Сочи»
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ЦСКА по буллитам победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ 

ТАСС + ещё 4 6 часов назад
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев отличился Константин Окулов (15-я минута), у гостей шайба на счету Дмитрия Архипова (35). Победный буллит реализовал Максим Шалунов.
ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. "Сочи", потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.
В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский "Спартак". "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с рижским "Динамо".
Результаты других матчей дня:
"Автомобилист" — "Локомотив" — 5:4 ОТ  "Металлург" — "Северсталь" — 2:1  "Динамо" (Рига) — "Йокерит" — 2:1 ОТ  "Слован" — "Спартак" — 1:4.
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