ЦСКА по буллитам победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА после четвертой победы подряд поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, при этом армейцы впервые в сезоне выиграли на домашнем льду. "Сочи", потерпевший четвертое поражение кряду, занимает с 9 очками восьмую строчку.

В следующем матче ЦСКА 27 сентября примет московский "Спартак" . "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с рижским "Динамо"

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