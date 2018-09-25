КХЛ «Спартак» покорил Братиславу

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. ЦСКА только в серии буллитов смог дома одолеть "Сочи". Рижскому "Динамо" понадобилось дополнительное время для победы над "Йокеритом". Московский "Спартак" в Братиславе уверенно победил местный "Слован" 4:1.

ЦСКА повел в счете на 15 минуте после броска Константина Окулова . Но во втором периоде сочинец Дмитрий Архипов в большинство восстановил равновесие. Счет 1:1 сохранился до конца дополнительного времени. Буллиты лучше выполнили игроки ЦСКА 2:1.

Лидер Западной конференции "Йокерит" из Хельсинки играл в Риге против местного "Динамо". Основное время здесь также завершилось вничью 1:1. На гол динамовца Линуса Виделля гости ответили точным броском Алекса Грента. Но до буллитов дело не дошло. На 3 минуте дополнительного периода Виделль оформил дубль и принес "Динамо" победу 2:1.

У "Йокерита" осталось 16 очков, финский клуб по-прежнему лидирует на Западе. ЦСКА на 4 месте с 14 очками. На очко меньше у идущего пятым рижского "Динамо". "Спартак" набрал 12 очков и расположился на шестой строчке. У ХК "Сочи" 9 очков и 8 место. "Слован" с 8 очками занимает предпоследнее 11 место.