«Сибирь» прервала 12-матчевую серию поражений 

Новосибирская «Сибирь» одержала первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Подольске подопечные Александра Андриевского обыграли «Витязь» со счётом 4:3.
Дублем у победителей отметился Никита Шашков. 19-летний форвард забросил свои первые шайбы в КХЛ. Ещё по голу добавили Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. Для последнего этот год также стал дебютным в КХЛ.
Таким образом, «Сибирь» прервала печальную серию из 12 поражений подряд.
В другой встрече игрового дня нижегородское «Торпедо» обыграло хабаровский «Амур». Для команды Дэвида Немировского эта победа стала четвертой кряду. Дубль сотворил американец Энди Миле.
В родных стенах «Ак Барс» дожал в третьем периоде «Адмирал» из Владивостока — 4:2. Свои две шайбы забросил канадец Роб Клинкхаммер. И, наконец, омский «Авангард» на выезде одолел минское «Динамо». Победную шайбу на свой счёт оформил канадец Коди Франсон.